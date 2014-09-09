В Петербурге на воду спустили первое безэкипажное судно в стране

В церемонии приняли участие губернатор Петербурга и заместитель председателя правительства РФ.

В Петербурге прошла торжественная церемония спуска на воду первого в стране безэкипажного научно-исследовательского судна "Пионер-М", сообщил Смольный.

Судно построили на Средне-Невском судостроительном заводе для Севастопольского государственного университета. На церемонии присутствовали губернатор Петербурга Александр Беглов и заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Научно-исследовательское судно заложили в мае 2019 года. Его длина составляет около 26 метров, ширина – 9 метров. Судно может развить скорость до 10 узлов и работать автономно в течение пяти суток. Дальность плавания составляет 500 миль, водоизмещение – 114 тонн.

Предполагается, что судно судно катамаранного типа будет проводить океанографические, гидробиологические, гидрохимические и другие исследования в акваториях Чёрного и Азовского морей, а также выполнять гидроакустические и водолазные работы. Для того, чтобы "Пионер-М" работал без экипажа, специалисты установили интегрированную систему управления взаимодействия с морскими мобильными научно-исследовательскими лабораториями.

Ранее мы писали, что на Адмиралтейских верфях на воду спустили рыболовный траулер "Капитан Мартынов".

Фото: Смольный