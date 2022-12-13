В Петербурге на треть выросло производство алкогольных напитков

Более чем на 84% вырос объем производства вин, в том числе игристых, за тот же период.

Объем производства алкогольных напитков всех типов крепости вырос в I квартале 2023 года на 20-32% по сравнению с первой четвертью минувшего года. Об этом сообщает 25 апреля "Деловой Петербург".

Более чем на 84% вырос объем производства вин, в том числе игристых, за тот же период. Отмечается, что в области отгрузки вин значительно упали. С начала года предприятия региона произвели 29,59 тыс. дкл винной продукции, что составило около 33% от объема производства в I квартале 2022 года.

Представители рынка отмечают, что рост производства обусловлен прежде всего увеличением акциза на алкоголь в 2023 году, что побудило производителей создавать запасы, чтобы предлагать потребителям напитки по прежним ценам как можно дольше.

Ранее четыре района Петербурга свяжут два новых автобуса. На этих маршрутах будут работать низкопольные автобусы, вместимостью до 100 человек.

Фото: Piter.tv