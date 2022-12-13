Четыре района Петербурга свяжут два новых автобуса

На этих маршрутах будут работать низкопольные автобусы, вместимостью до 100 человек.

В Петербурге с 1 мая запустят два новых автобусных маршрута. Об этом 25 апреля рассказали в пресс-службе комтранса.

Автобусы будут ходить Адмиралтейском, Московском, Выборгском и Приморском районам.

Маршрут №221 "Метро "Пионерская" – Северное кладбище" свяжет станции метро "Пионерская" и "Комендантский проспект" с новостройками на Парашютной улице и в Парголово. Также на этом автобусе можно будет доехать до Северного кладбища.

Еще один автобусный маршрут №263 будет курсировать от Двинской улицы до Авиагородка через новостройки на Парфеновской улице. На этих маршрутах будут работать низкопольные автобусы, вместимостью до 100 человек.

Ранее летом Петербург и ЯНАО свяжет прямой железнодорожный маршрут. Поезд проедет через 5 регионов страны и совершит 64 остановки.

Фото: Piter.tv