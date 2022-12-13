Летом Петербург и ЯНАО свяжет прямой железнодорожный маршрут

Поезд проедет через 5 регионов страны и совершит 64 остановки.

Летом 2023 года между Петербургом и ЯНАО запустят первый железнодорожный маршрут, конечной точкой которого станет город Лабытнанги. Об этом сообщил Telegram-канал департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

Первый состав отправится 13 июня, далее поезда будут курсировать раз в 4 дня.

Поезд проедет через 5 регионов страны– Петербург, Ленинградскую, Вологодскую, Архангельскую области и Республику Коми. Всего он совершит 64 остановки. Приобрести билеты можно будет за 60 суток до отправления.

Ранее мы сообщили о том, что началась продажа билетов на поезда из Петербурга в Крым.

Фото: Telegram / Дороги и транспорт Ямала