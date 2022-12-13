Началась продажа билетов на поезда из Петербурга в Крым

Купить билеты можно на поезд № 7/8 Санкт-Петербург — Севастополь на даты отправления вплоть до 30 июня/

Стало известно, что началась продажа билетов на поезда между Петербургом и Крымским полуостровом. Железнодорожный перевозчик "Гранд сервис экспресс" открыл продажу до конца мая. Об этом 21 апреля рассказали в пресс-службе компании.

Купить билеты можно на поезд № 7/8 Санкт-Петербург — Севастополь на даты отправления вплоть до 30 июня. Речь идет о поездах Севастополь — Санкт-Петербург, Евпатория — Санкт-Петербург, включая беспересадочные вагоны из Пскова (с датой отправления до 30 июня), а также об обратных им рейсах (до 29 июня).

Ранее "Туристический вагон" возобновляет курсирование в Выборг с 29 апреля. Экскурсия будет проходить в последнем (хвостовом) вагоне поезда.

Фото: Piter.tv