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В Петербурге на станции метро "Лесная" состоится концерт классической музыки
Сегодня, 11:53
0
Shdaria
481

В Петербурге на станции метро "Лесная" состоится концерт классической музыки

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В Петербурге в честь открытия станции метро "Лесная" и наступающего Нового года в вестибюле состоится концерт музыки.

В Санкт-Петербурге станция метро "Лесная" открыта после капитального ремонта. Однако для пассажиров подготовили не только доступ к подземке, но и настоящий праздник.

Сегодня, 23 декабря на "Лесной" в 12.00 в верхнем вестибюле состоится концерт классической музыки. Все желающие могут присоединиться и насладится рождественскими мелодиями. Для зриетлей будут выступать участники музыкального коллектива "Струны Петербурга" Ольга Сахарова, София Петрова, Игорь Заливалов, Мария Петрова и Ольга Першина.

Фото: "ВК" - Лесная Метро

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Категории: Картина дня Лента новостей Новости СПб

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