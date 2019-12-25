Из-за угрозы распространения коронавируса саммит был перенесен на осень.

В пятницу днем, 12 июня, генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов рассказал, что на саммите ШОС в Петербурге примут около 20 документов.

Отмечается, что изначально саммит ШОС был запланирован на 21-23 июля, но его решили перенести на осень из-за угрозы распространения коронавируса. Тем не менее работа по подготовке главного саммита этого года идет полным ходом.

Ранее мы писали, что глава дипломатии ЕС допустил приглашение России на G7 в качестве наблюдателя.

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