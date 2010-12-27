На Невском проспекте появился гигантский лайк

Вскоре этот арт-объект отправится из Петербурга в Чечню.

На центральных улицах Петербурга появятся гигантские передвижные скульптуры Юрия Берестова, изображающие жесты. Первый арт-объект в виде лайка уже установили на Невском проспекте. Об этом рассказала пресс-служба Администрации Петербурга.

Отмечается, что гигантский лайк Юрия Берестова совершит трехнедельное путешествие из Петербурга в Грозный. За это время он побывает в Москве, Воронеже, Ростове-на-Дону и Краснодаре. Объект также лайкнет открытие Керченского моста.

Ранее мы писали, что в Этнографическом музее покажут самурайские доспехи и коллекцию раритетных скульптур.

Фото: gov.spb.ru