В Этнографическом музее покажут самурайские доспехи и коллекцию раритетных скульптур

Посетители музея увидят множество вещей, относящихся к быту японцев в разные исторические периоды.

В четверг, 10 мая в петербургском Этнографическом музее открылась выставка "Японские мотивы". Как сообщили в пресс-службе Института истории материальной культуры РАН, на экспозиции представлены около 80 предметов конца XVIII века по 1970-е годы.

Посетители музея увидят множество вещей, относящихся к быту японцев в разные исторические периоды. На выставке представлены свадебные кимоно начала и середины ХХ века, с росписью по ткани и вышивкой золотой и серебряной нитью. Зрителям также продемонстрируют самурайское облачение: шлемы, оплечья, маски и оружие. Посетители выставки увидят раритетные образцы лакированной посуды и знаменитую японскую керамику.

В музее представлена небольшая по численности коллекция нэцкэ (миниатюрная скульптура) когда-то принадлежала министру иностранных дел Александру Горчакову, другу Пушкина Пресс-служба Института истории материальной культуры РАН

Организаторы выставки также пообещали, что покажут японских кукол из бумаги и папье-маше, и предметы, связанные с праздником мальчиков.

Фото: Этнографический музей / официальный сайт.