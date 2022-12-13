В Петербурге на КАД неизвестные вывесили украинский флаг на проводах

Утром 5 апреля водители заметили сине-желтый флаг на 47-м километре КАД.

В среду, 5 апреля, на проводах на востоке Кольцевой автодороги Петербурга заметили полотно, которое напоминает флаг Украины. На место приехала полиция и сотрудники "Ленэнерго" со спецтехникой. Об этом пишет "Фонтанка".

Утром 5 апреля водители заметили сине-желтый флаг на 47-м километре КАД, в 7:02 от очевидцев поступил сигнал в полицию. На данный момент информации об инциденте от экстренных служб не поступало.

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