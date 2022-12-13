В Петербурге на Ассамблее СНГ заметили флаги Украины

На сегодняшний день в СНГ входит 11 стран, в том числе Украина.

У Таврического дворца в Петербурге заметили флаг Украины. Сегодня там проходит 55-е пленарное заседание Межпарламентской Ассамблеи СНГ. Еще один заметили внутри здания. Фотографии опубликовали в официальном паблике ЗакСа в "Вконтакте".

На сегодняшний день в СНГ входит 11 стран, в том числе Украина. В январе этого года соседнее государство вышло примерно из 20% соглашений в рамках содружества, однако полностью до сих пор его не покинуло.

Ранее порядка 200 акций пройдёт в рамках проекта "Санкт-Петербург – культурная столица Содружества". Город будет расширят культурные связи с зарубежными партнёрами.

Фото: Вконтакте / Законодательное Собрание Санкт-Петербурга (ЗакС)