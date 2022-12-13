В Петербурге на 7% подешевели квартиры на вторичном рынке

На вторичном рынке жилья в Петербурге цены за год упали почти на 7%. По падению цен на рынке вторичного жилья Петербург оказалась впереди Московской и Ленинградской областей, сообщают в "Авито Недвижимости".

Спрос на квариры за год упал на 6,3% в городе, когда в Ленобласти он снизился на 15,7%, установив общероссийский "антирекорд". В целом средняя стоимость квартиры в городе снизилась на 600 тыс. руб. В феврале 2022-го года она продавалась за 8,8 млн руб., а через год — за 8,2 млн руб.

В феврале 2022-го года "однушки", "двушки" и "трешки" стоили 7,3 млн руб, 10,5 млн руб., и 14,2 млн руб. соответственно. Через год, в феврале 2023 года, средние цены в объявлениях о продаже снизились до 6,9 млн, 9,8 млн и 13 млн руб. за двухкомнатные, однокомнатные и трехкомнатные квартиры соответственно.

Ранее почти вдвое выросли продажи вторичных квартир в Петербурге. В феврале 2023 года вторичные квартиры стали продавать чаще на 24%, чем за прошлый год.

Фото: Piter.tv