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В Петербурге на 62-году жизни умер основатель газеты "Караван"
Вчера, 21:09
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IRINA_CHALKINA
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В Петербурге на 62-году жизни умер основатель газеты "Караван"

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Обстоятельства смерти устанавливаются.

В среду, 24 октября, в Петербурге на 62-году жизни умер основатель газеты "Караван" Геннадий Климов. Обстоятельства смерти устанавливаются. 

Известный журналист и писатель скончался после того, как провел интервью с ректором Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрея Рудского. Климов собирал материал о ВУЗе. Сразу после разговора журналисту стало плохо, врачи не успели его спасти.

Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщали о том, что в Выборгском районе ДТП переросло в поножовщину 

Фото:Геннадий Климов/вк

Теги: геннадий климов
Категории: Лента новостей Новости СПб Культура

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