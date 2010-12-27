Обстоятельства смерти устанавливаются.

В среду, 24 октября, в Петербурге на 62-году жизни умер основатель газеты "Караван" Геннадий Климов. Обстоятельства смерти устанавливаются.

Известный журналист и писатель скончался после того, как провел интервью с ректором Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрея Рудского. Климов собирал материал о ВУЗе. Сразу после разговора журналисту стало плохо, врачи не успели его спасти.

Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего.

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Фото:Геннадий Климов/вк