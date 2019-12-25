В Петербурге на 15 дней закрыли магазин Семишагофф из-за тараканов и грязи

Также выявлены нарушения хранения продуктов и отсутствие маркировки на мясе.

В Санкт-Петербурге суд приостановил работу продуктового магазина "Семишагофф" на Подольской улице, 38. Поводом для этого стали массовые нарушения санитарных норм, которые были обнаружены после проверки 10 июня. Об этом сообщила объединённая пресс-служба городских судов.

В ходе проверки специалисты установили, что в помещении не было горячей воды, а на полу, стенах и стеллажах накопилась грязь и остатки еды. Также в здании обнаружили тараканов и муравьёв. Кроме того, в магазине не работала вентиляция в фасовочном цехе, плитка на полу и стенах была разбита, а уборочный инвентарь хранился в туалете.

Проверка выявила 7,7 килограмма мяса без маркировки производителя и более 5 килограммов корейской моркови и имбиря, которые хранились в тепле при температуре +7,8 градуса вместо положенных +4 градусов. Всю эту продукцию сняли с продажи и уничтожили. Инспекторы также заметили, что напитки в торговом зале стояли прямо на полу, а в морозилках не было термометров.

В суде представитель компании признал вину и сообщил, что большинство нарушений уже устранено, предоставив соответствующие документы. Однако суд решил, что работа магазина в таких условиях создаёт реальную угрозу здоровью людей, и закрыл доступ к точке на 15 дней. Ограничения начали действовать 15 июня.

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Фото: Piter.TV