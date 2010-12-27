В Петербурге мужчина зарезал ножом жену

В Калининском районе мужчина зарезал свою жену ножом, сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Трагедия произошла в одном из домов на Кушелевской дороге. По предварительной информации, мужчина нанес множество ножевых ранений своей супруге, а затем позвонил ее матери и попросил приехать, сказав, что якобы женщине стало плохо. После этого мужчина пытался покончить жизнь самоубийством.

Когда теща приехала в дом, то застала мужчину в крайне тяжелом состоянии, а свою дочь уже мертвой. 33-летнего мужа госпитализировали.

Обстоятельства жуткой семейной трагедии устанавливаются.

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Фото: Pixabay