В Петербурге мужчина зарезал ножом жену

В Калининском районе мужчина зарезал свою жену ножом, сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.
Трагедия произошла в одном из домов на Кушелевской дороге. По предварительной информации, мужчина нанес множество ножевых ранений своей супруге, а затем позвонил ее матери и попросил приехать, сказав, что якобы женщине стало плохо. После этого мужчина пытался покончить жизнь самоубийством.
Когда теща приехала в дом, то застала мужчину в крайне тяжелом состоянии, а свою дочь уже мертвой. 33-летнего мужа госпитализировали.
Обстоятельства жуткой семейной трагедии устанавливаются.
Ранее на Piter.TV: мужчина угнал машину ДПС и пытался "спасти" свой автомобиль с эвакуатора.
Фото: Pixabay
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