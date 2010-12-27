Мужчина угнал машину ДПС и пытался "спасти" свой автомобиль с эвакуатора

Злоумышленника задержали в тот же день.

В Центральном районе произошла странная погоня, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В пятницу, 2 августа, около 10 утра у дома №4 на улице Красного Текстильщика инспектор ДПС поместил на эвакуатор автомобиль "Рено Логан" за нарушение правил дорожного движения. Но водитель иномарки решил помешать ему забрать машину. Мужчина оттолкнул инспектора ДПС, сел за руль служебного автомобиля и погнался за эвакуатором. У дома № 76 по Синопской набережной мужчина догнал эвакуатор, остановившийся на красный сигнал светофора, и запрыгнул в свой автомобиль.

Сотрудники полиции задержали горе-водителя и доставили его в отдел полиции, где в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении. Следователем по Центральному району ГСУ Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 166 УК России (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения) и части 1 статьи 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти).

Ранее Piter.TV сообщал, что в Купчино две иномарки не поделили перекресток.

Фото: Piter.TV