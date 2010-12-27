Трамвай спас петербурженку от неадекватного мужчины с шилом

Пострадавшая отделалась ушибами и испугом.

В Калининском районе Санкт-Петербурга неадекватный мужчина попытался проткнуть женщине голову шилом. Как сообщает "Фонтанка", петербурженка успела спастись от нападавшего, запрыгнув в трамвай.

Известно, что инцидент произошел утром 29 октября на пересечении проспекта Науки и улицы Обручевых. Мужчина в возрасте 50-60 лет в синем спортивном костюме неожиданно накинулся на прохожую и достал из кармана шило. Потерпевшая рассказала, что неадекватный человек целился острым предметом ей в голову, но она смогла закрыться руками. Вовремя подоспел трамвай, в который жертва успела забежать от своего преследователя.

Женщина доехала до начала Тихорецкого проспекта. Там ей на помощь подоспели медики. Они констатировали, что петербурженка отделалась испугом и ушибами. В удовлетворительном состоянии ей разрешили пойти домой.

Стоит отметить, что по словам пострадавшей, неадекватный мужчина был в компании с пенсионеркой. Предположительно, она могла приходиться ему матерью.

Напомним, ранее Piter.tv писал, что парень избил вахтера в общежитии Горного университета.

Фото: Pixabay