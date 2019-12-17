На Хошимина мужчина выпал с 12 этажа на крышу салона красоты

По предварительной информации, мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

Молодой мужчина погиб при падении с высоты на севере Петербурга. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Труп нашли 5 марта около дома 11/2 по улице Хошимина, где расположен салон красоты. Неизвестный молодой человек упал на крышу салона красоты. После полицейские нашли на общем балконе куртку синего цвета , которая принадлежит погибшему.

По предварительной информации, мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

Ранее второклассник разбился при падении с 20-го этажа на Оптиков.

Фото: Piter.TV