На Хошимина мужчина выпал с 12 этажа на крышу салона красоты

Молодой мужчина погиб при падении с высоты на севере Петербурга. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".
Труп нашли 5 марта около дома 11/2 по улице Хошимина, где расположен салон красоты. Неизвестный молодой человек упал на крышу салона красоты. После полицейские нашли на общем балконе куртку синего цвета , которая принадлежит погибшему.
По предварительной информации, мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере.
Ранее второклассник разбился при падении с 20-го этажа на Оптиков.
Фото: Piter.TV
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