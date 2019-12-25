Второклассник разбился при падении с 20-го этажа на Оптиков

На момент прибытия врачей школьник был еще жив.

Днем 5 марта в полицию Приморского района поступило сообщение о падении 8-летнего ребенка с балкона 20 этажа. Тело мальчика нашли под окнами дома №34/1 на улице Оптиков. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что на момент прибытия врачей школьник был еще жив. Однако спасти его не удалось – ребенок скончался в машине скорой помощи во время реанимационных действий.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка опросили 38-летнюю мать погибшего. Она рассказала, что в третьем часу дня проводила сына из школы до парадной и попросила подняться и собрать вещи для тренировки в секции дзюдо. Сама женщина не пошла, оставшись ждать у дома.

В настоящий момент мать погибшего находится в бракоразводном процессе с известным в Петербурге мотогонщиком. В феврале 2020 года в составе петербургской сборной он занял первое место на чемпионате России по шоссейно-кольцевым мотогонкам (RSBK). Погибший приходился мужчине пасынком.

По факту случившегося ведется расследование. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали, что в Ленобласти ребенок выпал из окна пятого этажа.

Фото: Piter.TV