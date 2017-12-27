На "Чкаловской" мужчина упал на пути и сломал руку

Пассажир петербургского метро упал на пути на станции "Чкаловская". В результате падения мужчина сломал руку.

В среду, 10 января, на станции метро «Чкаловская» произошло ЧП. В седьмом часу утра, спустя некоторое время после открытия, на пути упал пассажир подземки. Как сообщает "Фонтанка", 34-летнего мужчину успели оперативно поднять на платформу сотрудники подземки.

Пострадавшему пришлось отправиться в больницу. Предположительно, он сломал руку. Инцидент разрешился достаточно быстро, поэтому задержки движения удалось избежать.

Накануне в Петербурге на синей ветке в тоннеле метро сломался состав. Как сообщал Piter.tv, из-за этого на станциях образовалась давка. Позже движение восстановили, но поезда двигались с задержкой.