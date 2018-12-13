В Петербурге мужчина до смерти забил своего собутыльника

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

В Петербурге 35-летний местный жители до смерти избил своего собутыльника в Московском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ.

Как стало известно, преступление случилось в одном из заброшенных зданий, где подозреваемый вместе с погибшим распивали алкогольные напитки. Между мужчинами разыгралась ссора, в ходе которой один из них получил травмы несовместимые с жизнью.

Сотрудники полиции задержали преступника. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Ему грозит от восьми лет лишения свободы.

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