В Петербурге мужчина избил фельдшера скорой помощи

Пациент скорой помощи напал на фельдшера на Васильевском острове. Об этом сообщают "Невские новости".
Правоохранители проводят проверку по факту нападения на сотрудника скорой помощи около 02.00 у дома 61 по Большому проспекту Васильевского острова. Нападение 28-летнего госпитализированного на 57-летнюю сотрудницу случилось прямо в автомобиле скорой помощи.
Злоумышленника доставили в отделение полиции, в отношении него возбудили уголовное дело.
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