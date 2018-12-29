ДТП на Приморском шоссе стало причиной коллапса

На Приморском шоссе в Петербурге произошло ДТП с самосвалом.

В субботу, 5 января на Приморском шоссе произошла авария с участием самосвала, который вылетел на обочину, копится пробка. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.

Пробка собирается в районе Горской.

"Полоса из города перекрыта полностью, ГАИ еще нет", — сообщили пользователи группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербурга".

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", скорость машин в сторону КАД не превышает 5 км/ч.

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Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург