В "Дикси" на Седова умер пожилой покупатель

Внешних признаков насильственной смерти на теле не обнаружено.

Накануне, в одном из продуктовых магазинов "Дикси" скончался пожилой мужчина. Об этом сообщают правоохранительные органы.

Как стало известно, тело пенсионера вечером 4 января 20-летний кассир сетевого магазина в доме номер 68 по улице Седова обнаружил тело пенсионера. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть. Внешних признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. Труп был направлен в морг на экспертизу. Известно, что погибшим оказался 81-летний местный житель. СК проводит проверку.

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