Аферист выманил у пожилой петербурженки рубли, доллары, евро

Он вошел к ней в доверие во время телефонного разговора.

В полицию Невского района обратилась пожилая петербурженка и заявила, что стала жертвой афериста. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Злоумышленик, заполучив доверие 84-летней пенсионерке при помощи телефонного разговора, обманным путем вынудил потерпевшую передать на якобы "операцию для сына" 80 тысяч рублей, 400 долларов США и 650 евро.

Полиция начала проводить проверку. Приняты все меры к розыску и задержанию преступника.

Ранее мы сообщали, что в Калининском районе Петербурга вор обнес магазин автозапчастей.

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