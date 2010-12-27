В Калининском районе Петербурга вор обнес магазин автозапчастей

Из кассового аппарата похищено 50 тысяч рублей.

В Калининском районе Петербурга неизвестный ограбил салон автозапчастей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В воскресенье, 3 ноября, в полицию обратился администратор автомагазина, расположенного на проспекте Непокоренных. Он заявил, что в салон проник неизвестный и похитил из кассового аппарата 50 тысяч рублей. Для того, что бы попасть в помещение он отжал стеклянную дверь.

Полиция уже проводит проверку по данному делу.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге анонимные "террористы" угрожают взорвать железнодорожные вокзалы, если им не заплатят 50 биткоинов.

Фото: Piter.TV