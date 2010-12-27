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В Калининском районе Петербурга вор обнес магазин автозапчастей
Сегодня, 11:36
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arteliseev

В Калининском районе Петербурга вор обнес магазин автозапчастей

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Из кассового аппарата похищено 50 тысяч рублей.

В Калининском районе Петербурга неизвестный ограбил салон автозапчастей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

В воскресенье, 3 ноября, в полицию обратился администратор автомагазина, расположенного на проспекте Непокоренных. Он заявил, что в салон проник неизвестный и похитил из кассового аппарата 50 тысяч рублей. Для того, что бы попасть в помещение он отжал стеклянную дверь. 

Полиция уже проводит проверку по данному делу.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге анонимные "террористы" угрожают взорвать железнодорожные вокзалы, если им не заплатят 50 биткоинов.

Фото: Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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