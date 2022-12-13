В Петербурге могут разрешить мужчинам использовать маткапитал для накопительной пенсии

Правом на получение маткапитала обладают мамы и усыновительницы второго, третьего ребёнка или последующих детей с 1 января 2007 года, а также женщины, которые стали матерями первого ребёнка или усыновили малыша с 1 января 2020 года.

Стало известно, что комиссия по социальной политике и здравоохранению поддержала законопроект, который дает право на использование маткапитала для формирования накопительной пенсии для мужчин. Об этом 30 марта рассказали в пресс-службе Законодательного Собрания Петербурга.

Сейчас в городе действует ФЗ "О дополнительных мерах господдержки семей, имеющих детей". Так, правом на получение маткапитала обладают мамы и усыновительницы второго, третьего ребёнка или последующих детей с 1 января 2007 года, а также женщины, которые стали матерями первого ребёнка или усыновили малыша с 1 января 2020 года.

Не исключено, что к мужчинам будут точно такие же требования. Главное, чтобы отец реализовал своё право на меры соцподдержки и был признан усыновителем по решению суда с 1 января 2020 года. Также маткапитал могут распространить на мужчин, которые занимаются воспитанием детей в одиночку в связи со смертью матери (без гражданства РФ).

Ранее малый бизнес сможет выкупать движимое имущество Петербурга. Если предприниматели непрерывно использовали движимое имущество в течение года, то они смогут претендовать на его выкуп. Депутат СРЗП Андрей Алескеров сообщил, что среди движимого имущества у города в основном представлены автомобили, что, по его мнению, не очень привлекательно для бизнеса.

Фото: Piter.tv

