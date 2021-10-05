В Петербурге модернизируют 25 молодёжных объектов в 2026 году

Губернатор отметил, что Петербург остаётся центром притяжения для молодых талантов. В городе работают почти 350 клубов и более пяти тысяч кружков и секций, а в этом году планируется обновить ещё 25 молодёжных пространств.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил жителей города с Днём молодёжи. В своём обращении глава региона подчеркнул, что Северная столица остаётся центром притяжения для молодых талантов и предоставляет широкие возможности для самореализации, в том числе в рамках национального проекта "Молодёжь и дети", инициированного президентом России.

По словам губернатора, в городе сегодня действуют почти 350 подростково-молодёжных клубов и более пяти тысяч кружков и секций. За прошлый год были модернизированы 16 молодёжных пространств, среди которых клуб прикладного творчества "Создание", центр "Причал" и площадка экстремального спорта "Спасатель". В 2026 году планируется обновить ещё 25 объектов.

Беглов также рассказал, что молодые петербуржцы активно участвуют в работе "Движения первых", поисковых отрядов и "Юнармии", городское отделение которой насчитывает более 30 тысяч участников.

Губернатор напомнил, что по итогам первого сезона конкурса "Росмолодежь.Гранты" Петербург занял первое место среди регионов России по числу победителей и объёму поддержки. Победителями стали 67 городских проектов, на реализацию которых было выделено 48 миллионов рублей. Кроме того, в систему городских поощрений добавили награды для наставников, работающих с молодёжью.

Отдельно глава города отметил молодых петербуржцев, участвующих в специальной военной операции, назвав их примером преданного служения Отечеству. Губернатор поблагодарил юных жителей города за инициативность, ответственность и деятельное участие в жизни Петербурга.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге стартовала летняя уборка улиц с обязательным орошением.

Фото: пресс-служба Смольного