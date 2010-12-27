В Петербурге мигрант задавил погрузчиком своего соотечественника

Мужчина скончался на месте.

В Невском районе Санкт-Петербурга утром 17 марта произошел несчастный случай на складе коммерческой фирмы. Как сообщают в ГИБДД, рабочий из Таджикистана попал под автопогрузчик по неосторожности своего земляка.

Известно, что ДТП произошло на территории промзоны около дома №5 в сторону Петро-Славянки. На территории арендуемого помещения, где располагается склад товаров, рабочие занимались своими делами. Однако 31-летний приезжий не заметил своего 46-летнего соотечественника и наехал на него. От полученных травм мужчина скончался.

ГИБДД начало проверку по факту смерти мужчины в результате ДТП. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Напомним, ранее Piter.tv писал, что машина с громкоговорителями напоминает петербуржцам, что сегодня годовщина присоединения Крыма и приглашает на выборы.