В Петербурге медали получили спасатель и матрос, которые вытащили из воды тонувших горожан

Отважные мужчины получили медали Всероссийского общества спасания на водах "За спасение погибавших на море".

В учебном центре Всероссийского общества спасения на водах награды вручили матросу и спасателю, которые вытащили из воды тонувших людей. Горожане оказались в реке в результате ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Центрального района Петербурга.

Напомним, авария произошла ночью 20 апреля. В 03:40 автомобиль на высокой скорости пробил ограждение на набережной Фонтанки и упал в акваторию. Мужчины успели покинуть салон машины, когда транспортное средство погружалось на дно, и оказались прямо по центру реки. В холодной воде петербуржцы начали тонуть.

На помощь бросились спасатель и матрос. Они доставили пострадавших на берег.

Спасатели получили медали Всероссийского общества спасания на водах "За спасение погибавших на море".

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Фото: пресс-служба Центрального района Санкт-Петербурга, Piter.tv