Пьяная петербурженка упала в реку и переломала кости

Пострадавшую вытащили из воды и доставили в больницу.

В пятницу, 1 июля, в Петербурге в больницу попала 31-летняя женщина, которая в состоянии алкогольного опьянения упала в реку Волковка. По информации Piter.tv, пострадавшая получила множество переломов.

Жительница Северной столицы не смогла самостоятельно выбраться из воды, поэтому ее вытащили сотрудники полиции. Пациентка уточнила, что в водосброс ее толкнул приятель.

У больной диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, закрытые переломы.

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Фото: Piter.tv