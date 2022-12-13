В Петербурге машины без госномеров будут эвакуировать из зон платных парковок

В ведомстве рассказали, чтобы вернуть машину, нужно иметь с собой паспорт и водительское удостоверение.

С четверга, 4 мая, в Петербурге начали эвакуировать машины без госномеров, которые находятся в зонах платной парковки. Их отвозят на штрафстоянку. Об этом рассказали в комтрансе.

В ведомстве рассказали, чтобы вернуть машину, нужно иметь с собой паспорт и водительское удостоверение. Кроме этого, нарушители должны будут выплатить штраф в размере трех тысяч рублей. Задолженность нужно погасить в течение двух месяцев.

Ранее Дворцовую площадь перекрыли на 2 дня в связи с открытием мотосезона.

Фото: Piter.tv

