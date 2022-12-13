Дворцовую площадь перекрыли на 2 дня в связи с открытием мотосезона

В субботу, 29 апреля, в центре города стартует фестиваль #мотоГТО.

Утром пятницы, 28 апреля, Дворцовую площадь перекрыли в рамках подготовки к фестивалю #мотоГТО. Об этом сообщила пресс-служба "Дирекции по организации дорожного движения по Санкт-Петербургу".

Мероприятие будет проходить в период с 1:00 до 18:00. Его посвятят открытию мотосезона в городе. Также байкеры устроят парад в центре Северной столицы.

В связи с фестивалем, движение на участке Дворцовой площади вдоль дома №4 будет перекрыто до 6:00 30 апреля. Кроме того, в 00:00 пятницы до 18:00 субботы будет запрещена парковка на участках Амбарной и Миллионной улиц.

Ранее мы сообщили о том, что движение по центральному участку ЗСД ограничат до 2 мая.

Фото: Piter.TV