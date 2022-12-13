Движение по центральному участку ЗСД ограничат до 2 мая

В период с 22:00 28 апреля до 6:00 2 мая на указанном месте будут вестись работы по строительству развязки ЗСД со Шкиперским протоком.

Вечером пятницы, 28 апреля, движение по Центральному участку ЗСД ограничат в связи со строительными работами. Об этом сообщила пресс-служба "Магистрали северной столицы".

Ограничение будет действовать в период с 22:00 28 апреля до 6:00 2 мая и затронет основной ход в сторону южной развязки с КАД. На указанном направлении можно будет перемещаться только по двум левым полосам. В указанное время на месте будут вестись работы по строительству развязки ЗСД со Шкиперским протоком.

Автомобилистам порекомендовали следить за специальными сигнальными средствами, знаками и информационными щитами, соблюдать скоростной режим и корректировать свой маршрут с учётом поступившей информации.

Ранее мы сообщили о том, что со среды между развязками КАД с проспектом Энгельса и Выборгским шоссе перекрыли одну полосу.

Фото: Piter.TV