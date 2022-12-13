Со среды между развязками КАД с проспектом Энгельса и Выборгским шоссе перекроют одну полосу

На участке будет вестись уборка смёта в разделительной полосе.

В период с 25 по 29 апреля между развязками КАД с проспектом Энгельса и Выборгским шоссе перекроют одну полосу. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Ограничения затронут внешнее кольцо трассы с 24 по 18 км. Специалисты будут проводить на указанном участке уборку смёта в разделительной полосе.

Скорость движения по первой и второй полосам ограничат до 50 км/ч.

Ранее мы сообщили о том, что съезд КАД на Парашютную улицу перекроют до конца мая.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"