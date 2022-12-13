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Съезд КАД на Парашютную улицу перекроют до конца мая
Сегодня, 10:20
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Съезд КАД на Парашютную улицу перекроют до конца мая

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На указанном участке будут выполняться работы по устройству системы водоотвода, укреплению откосов, благоустройству, монтажу барьерного ограждения и нанесению дорожной разметки.

Полосу на КАД между развязками с ЗСД и Парашютной улицей перекроют в период с 19 апреля по 20 мая. Об этом сообщила пресс-служба служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Речь идёт о первой полосе на внешнем кольце трассы (12-ый км). В течение месяца на указанном участке будут выполняться работы по устройству системы водоотвода, укреплению откосов, благоустройству, монтажу барьерного ограждения и нанесению дорожной разметки.

Ранее мы сообщили о том, что с 16 апреля внешнее кольцо КАД между развязкой с ЗСД и Приморским шоссе будет перекрыто.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Теги: ограничение движения, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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