Съезд КАД на Парашютную улицу перекроют до конца мая

На указанном участке будут выполняться работы по устройству системы водоотвода, укреплению откосов, благоустройству, монтажу барьерного ограждения и нанесению дорожной разметки.

Полосу на КАД между развязками с ЗСД и Парашютной улицей перекроют в период с 19 апреля по 20 мая. Об этом сообщила пресс-служба служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Речь идёт о первой полосе на внешнем кольце трассы (12-ый км). В течение месяца на указанном участке будут выполняться работы по устройству системы водоотвода, укреплению откосов, благоустройству, монтажу барьерного ограждения и нанесению дорожной разметки.

Ранее мы сообщили о том, что с 16 апреля внешнее кольцо КАД между развязкой с ЗСД и Приморским шоссе будет перекрыто.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"