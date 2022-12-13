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С 16 апреля внешнее кольцо КАД между развязкой с ЗСД и Приморским шоссе будет перекрыто
Сегодня, 10:49
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С 16 апреля внешнее кольцо КАД между развязкой с ЗСД и Приморским шоссе будет перекрыто

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Обновление дороги входит в план госконтракта, согласно которому дорожники будут выполнять работы по расширению проезжей части до шести полос. 

В воскресенье, 16 апреля, перекроют внешнее кольцо КАД на участке между развязкой с ЗСД и развязкой с Приморским шоссе. Автомобили не смогут ездить по этому участку в течение шести месяцев. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

До 15 октября здесь будут проводиться работы по реконструкции северного участка Кольцевой автомобильной дороги. Обновление дороги входит в план госконтракта, согласно которому дорожники будут выполнять работы по расширению проезжей части до шести полос. 

В период реконструкции движение с внешнего кольца переведут на внутреннее по одной полосе в каждом направлении. 

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Фото: Piter.tv

Теги: зсд, кад, перекроют проезд, приморское шоссе, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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