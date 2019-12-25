Петербуржцы пожаловались на магазин электроники, который исчез после предоплаты

4. Магазин электроники в Петербурге перестал выдавать заказы и вернул не всем деньги.

Петербуржцы столкнулись с проблемами при заказе техники в магазине электроники 9:41 store, который работал на Псковской улице. Покупатели сообщают о задержках с выдачей товаров и невозврате денег. Сейчас торговая точка закрыта, а связаться с ее представителями не удается.

Как пишет 78.ru, магазин работал по франшизе и продавал электронику под заказ. Покупателям предлагали полностью оплатить товар заранее, после чего обещали доставить его в течение 20–30 рабочих дней. При этом ранее у магазина на различных площадках преобладали положительные отзывы. Ситуация начала меняться в начале осени, когда клиенты стали массово сообщать о задержках с получением заказанной техники.

Некоторые покупатели утверждают, что ждали свои устройства еще с июля. При этом сроки, в которые им обещали передать товары, продолжали переноситься. Последний заказ магазин, по данным из социальных сетей, принял 9 сентября. После этого торговая точка практически сразу прекратила работу. Сейчас филиал исчез с официального сайта компании, а в социальных сетях начали удалять публикации и другую информацию.

Покупатели также не могут дозвониться ни до самого магазина, ни до его владельцев. При этом часть клиентов, как сообщается, не получила ни заказанную технику, ни возвращенные за нее деньги.

Ранее мы сообщили о том, что стоимость аренды комнаты снизилась в Петербурге.

Фото: Piter.TV