Реку Волковку в Петербурге избавили от разлива нефтепродуктов

Акваторию водоема обработали активной пеной.

В первые рабочие дни после новогодних праздников в Петербурге оставалась стабильной экологическая обстановка. Об этом 13 января сообщила пресс-служба комитета по природопользованию.

Аварийная служба СПб ГУП "Экострой" получила 80 обращений от петербуржцев, 15 раз выезжала на аварийные ситуации и обследования мест после их ликвидации. За это время на утилизацию вывезли шесть люминесцентных ламп и более 800 кг химических отходов и реактивов. Кроме того, экологическая помощь потребовалась реке Волковке: в акватории водоема у Ново-Кирпичного моста был замечен и ликвидирован разлив нефтепродуктов. Акваторию обработали активной пеной. Также специалисты проверили состояние воды в реке Красненькой в районе проспекта Стачек и в канале Грибоедова у Ново-Никольского моста – загрязнение нефтью обнаружено не было.

Тем временем, "Водоканал" приступил к замене участка водопровода в Калининском районе.

Фото: пресс-служба комитета по природопользованию.