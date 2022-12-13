В Петербурге лицею №369 присвоили имя погибшего в СВО

Его имя навечно внесли в списки 11А класса, который он окончил в 2009 году.

В Петербурге лицею №369 на улице Маршала Захарова присвоили имя погибшего в "специальной военной операции" Александра Жихарева. Его посмертно наградили званием героя России. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

По словам Беглова на церемонии, "Александр спас друзей ценой своей жизни". Известно, что отец погибшего сейчас находится в зоне СВО.

Капитан ВС РФ Александр Жихарев погиб 27 февраля 2022 года, в первые дни "специальной военной операции", участвуя в боях под Харьковом. Его имя навечно внесли в списки 11А класса, который он окончил в 2009 году. На здании школы установили памятную доску.

Ранее в ЗакСе Петербурга одобрили отсрочку сноса "Нарвской заставы" до 2029 года. К указанному времени планируют завершить программу развития застроенных территорий.

Фото: пресс-служба Смольного

