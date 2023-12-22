В Петербурге курьер спас пуделя от удушья

В Северной столице курьер спас пуделя от удушья лифтом. Животное отделалось испугом. Об этом сообщили в tg-канале "Раньше всех. Петербург".
Молодой человек нес заказ клиенту, когда услышал в подъезде крики. Жительница одной из квартир с поводком в руках вышла из лифта, а ее пудель остался в кабине. Лифт начал движение, угрожая задушить песика.
Обеспокоенная девушка пыталась разгрызть зубами ленточный трос. К ней оперативно подбежал курьер и спас собаку. Из сумки девушки он вытащил зажигалку и поджег трос. Удушья удалось избежать.
Хозяйка пуделя обратилась в поддержку маркетплейса, в котором работает герой. Петербурженка рассказала историю спасения собаки. Отзывчивого и находчивого мужчину наградили.
Ранее мы писали, что фильм о псе Трезорке, спасшем четыре семьи в блокаду, снимут в Петербурге.
Фото: Telegram / Раньше всех. Петербург
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