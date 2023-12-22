В Петербурге курьер спас пуделя от удушья

Хозяйка песика обратилась в поддержку маркетплейса, в котором работает герой. Молодого человека поблагодарили за находчивость и отзывчивость.

В Северной столице курьер спас пуделя от удушья лифтом. Животное отделалось испугом. Об этом сообщили в tg-канале "Раньше всех. Петербург".

Молодой человек нес заказ клиенту, когда услышал в подъезде крики. Жительница одной из квартир с поводком в руках вышла из лифта, а ее пудель остался в кабине. Лифт начал движение, угрожая задушить песика.

Обеспокоенная девушка пыталась разгрызть зубами ленточный трос. К ней оперативно подбежал курьер и спас собаку. Из сумки девушки он вытащил зажигалку и поджег трос. Удушья удалось избежать.

Хозяйка пуделя обратилась в поддержку маркетплейса, в котором работает герой. Петербурженка рассказала историю спасения собаки. Отзывчивого и находчивого мужчину наградили.

Ранее мы писали, что фильм о псе Трезорке, спасшем четыре семьи в блокаду, снимут в Петербурге.

Фото: Telegram / Раньше всех. Петербург