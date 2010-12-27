В Петербурге отменили концерт Мияги & Эндшпиль

В Санкт-Петербурге в клубе "А2 Green Concert" отменен концерт популярного рэпера.

В Санкт-Петербурге отменили концерт Мияги & Эндшпиль, который должен был состоятся 15 сентября. Во "Вконтакте" в группе "A2 Green Сoncert" опубликовали грустную новость. Также в сообщении указано, что концерт пришлось отменить по техническим причинам.

Кроме того, представители клуба "А2" сообщили, что купленные билеты можно будет вернуть. О том как это сделать станет известно позже в группе во "Вконтакте".

Напомним, 8 сентября стало известно о трагической новости: в Москве сын рэпера MiyaGi выпал из окна девятого этажа. Согласно предварительной информации, ребёнок исполнителя скончался на месте происшествия.

Фото: "ВК" - "МИЯГИ | MIYAGI | ЭНДШПИЛЬ"