В Петербурге коммунальщики заплатят сбытовой компании более 15 миллионов долга за электроэнергию

Коммунальщики Выборгского района Ленобласти заплатят АО "Петербургская сбытовая компания" более 15 миллионов рублей задолженности за электроэнергию. Такое решение вынес Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти.

Договор поставки электрической энергии между ОАО "Управляющая компания по жилищно-коммунальному хозяйству Выборгского района Ленинградской области" и АО "Петербургская сбытовая компания" был заключен еще в 2006 году. Согласно договору, сбытовая компания обязалась подавать коммунальщикам электроэнергию и мощность через присоединительную сеть. Те, в свою очередь, должны были своевременно их оплачивать. Одним из условий договора была оплата услуг до 25 числа каждого месяца, в котором был выставлен платежный документ. Коммунальщики не смогли выполнить условия договора надлежащим образом и задолжали компании 15 455 270, 85 руб за период с 1 марта до 30 апреля текущего года. Это послужило причиной для обращения в суд.

Истец выставил на оплату счета-фактуры, платежные требования от 17 апреля на сумму 7 415 406, 11 руб. и от 16 мая на сумму 8 039 864, 74 руб. Также коммунальщикам была начисленна неустойка в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ. Ее сумма составила 128 892, 79 руб. Средства, потраченные сбытовой компании на иск, будут оплачивать коммунальщики, согласно статье 110 АПК РФ.

По решению суда, ОАО "Управляющая компания по жилищно-коммунальному хозяйству Выборгского района Ленинградской области" заплатит АО "Петербургская сбытовая компания" 15 584 163,64 руб. В эту сумму входит: основная задолженность, неустойки и судебные расходы по уплате госпошлины.