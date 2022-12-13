В Петербурге колбасный завод "Мираторг" продали за 100 млн рублей

Площадь завода составляет 9700 квадратных метров.

В Петербурге холдинг "Мираторг" продал завод компании "Альтаир". Площадку использовали для выпуска колбасных изделий. Об этом 1 мая пишут "Ведомости" со ссылкой на NF Group.

Площадь завода составляет 9700 квадратных метров. Завод может производить 50 тонн колбасных изделий в сутки. Гендиректор "Infoline-аналитики" Михаил Бурмистров оценил сумму сделки в 100 млн рублей.

Компания "Альтаир" с 2021 года занимается производством хлебопекарных изделий. Вице-президент "Мираторга" Александр Никитин рассказал, что холдинг продаёт завод, потому что решил сфокусироваться на развитии и масштабировании основной площадки в Курской области.

Ранее Astana Motors не планирует покупать петербургский завод Hyundai. У руководства нет планов заниматься российским заводом.

Фото: Piter.tv

