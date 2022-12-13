В Петербурге кикшеринг "Яндекс Go" подписал соглашение о правилах аренды электросамокатов

Ранее это соглашение подписали "Whoosh", "Urent", "Buzyfly".

В Петербурге кикшеринговый сервис "Яндекс Go" подписал соглашение о правилах работы электросамокатов в городе. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщили в комтрансе.

Ранее это соглашение подписали "Whoosh", "Urent", "Buzyfly". Согласно документу, максимальная скорость для передвижения на электросамокате в городе составляет 20 км/ч. При этом на отдельных в Петроградском, Адмиралтейском и Центральном районах допустимая скорость не более 15 км/ч.

В городе есть 17 зон, где запрещены электросамокаты. Также определили более 30 зон, где запрещено оставлять электросамокаты. Запрещено кататься на самокате более, чем одному человеку. Также в правилах указаны и требования к техническому состоянию транспорта.

Ранее самокатчик сбил 77-летнюю пенсионерку на Гражданском проспекте. Женщину госпитализировали с рваными ранами мягких тканей правого и левого голеностопного сустава.

Фото: Piter.tv

