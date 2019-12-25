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В Петербурге к юбилею Петра I пройдёт выставка с участием ведущих городских музеев
Сегодня, 15:36
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге к юбилею Петра I пройдёт выставка с участием ведущих городских музеев

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В проекте примут участие Государственный Эрмитаж, музей-заповедник "Петергоф", Русский музей и Кунсткамера.

В Северной столице пройдет межмузейная выставка, приуроченная к 350-летию со дня рождения императора Петра I.Об этом рассказала заместитель министра культуры РФ Алла Манилова.

Выставку организует Центральный выставочный зал "Манеж". В проекте примут участие Государственный Эрмитаж, музей-заповедник "Петергоф", Русский музей и Кунсткамера.

В рамках программы сформирован перечень малых "петровских городов". Минстроем и Минкультуры организовано участие в мероприятии 35 городов России.

Ранее мы сообщали о том, что губернатору Петербурга предстоит подписать законопроект о запрете демонтировать советские вывески.

Фото: Piter.tv

Теги: выставка петра i, музеи спб, петр i
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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