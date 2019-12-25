В Петербурге к юбилею Петра I пройдёт выставка с участием ведущих городских музеев

В проекте примут участие Государственный Эрмитаж, музей-заповедник "Петергоф", Русский музей и Кунсткамера.

В Северной столице пройдет межмузейная выставка, приуроченная к 350-летию со дня рождения императора Петра I.Об этом рассказала заместитель министра культуры РФ Алла Манилова.

Выставку организует Центральный выставочный зал "Манеж". В проекте примут участие Государственный Эрмитаж, музей-заповедник "Петергоф", Русский музей и Кунсткамера.

В рамках программы сформирован перечень малых "петровских городов". Минстроем и Минкультуры организовано участие в мероприятии 35 городов России.

Ранее мы сообщали о том, что губернатору Петербурга предстоит подписать законопроект о запрете демонтировать советские вывески.

Фото: Piter.tv