Продажи абонементов сократились на 50%.

В пятницу, 24 июля, стало известно о том, что в Петербурге к концу года может закрыться половина фитнес-клубов. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Как оказалось, во время пандемии продажи абонементов в петербургских фитнес-клубах сократились на 50%. Так, в сети фитнес-клубов ALEX FITNESS заявили, что 2 клуба в Северной столице точно не откроются. Аналогичные потери коснулись также других крупных сетей.

В настоящий момент в Северной столице и ленобласти разрешена работа фитнес-центров. При этом для открытия все тренажерные залы обязаны получить специальный QR-код. Также посетители обязаны соблюдать санитарно-эпидемиологическое нормы.

Ранее мы сообщали о том, что Беглов согласовал с Поповой возобновление работы ТРК и ресторанов.

Фото:pixabay