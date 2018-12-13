В Петербурге к чайным продавцам нагрянула полиция

Полиция забрала всю продукцию "чайных" мошенников.

В понедельник, 29 апреля, к чайным продавцам нагрянула петербургская полиция. Об этом сообщают горожане в Instagram.

Петербуржец отметил, что на Невском проспекте сотрудники правоохранительных органов изъяли всю продукцию "чайных" мошенников.

Еще поздно радоваться, заведение не закрыто, возможно ждут новую партию пишет очевидец

Напомним, что ранее горожане запустили флешмоб #мынебудемпитьчай против чайных продавцов. Горожане рассказывают по этому хэштегу, что молотые люди зазывают в помещение, где якобы проводят бесплатную дегустацию разных сортов чая. В ходе беседы промоутеры предлагают различные напитки, дарят подарки. В конце "встречи" юноши настойчиво требуют приобрести продукцию. Продавцы буквально не отпускают доверчивых горожан.

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Фото:iankutin/instagram