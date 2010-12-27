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В Петербурге к "Метрострою" подали очередные иски о банкротстве
Вчера, 22:10
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге к "Метрострою" подали очередные иски о банкротстве

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Компания "Ариэль Металла" хочет получить с "Метростроя" 5 млн рублей.

Во вторник, 12 марта, стало известно о том, что к "Метрострою" подали очередные иски о банкротстве. Соответствующая информация размещена на портале "Электронное правосудие".

Так, компания "Ариэль Металла" требует признать должника банкротом и намерена получить с "Метростроя" 5 млн рублей. Отметим, что "Размах ГП" намерен взыскать 11,3 млн рублей.

К "Метрострою" и его дочерним компаниям уже подали 16 исков, которые касаются взыскания долгов. Их общая сумма более 34 млн рублей. 

Ранее мы сообщали о том, что Петербуржцы попросили закрыть "Беговую" из-за постоянных протечек

Фото:pixabay

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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