В Петербурге к 21 июля похолодает до +17 градусов

Синоптики прогнозируют постепенное похолодание в Петербурге в ближайшие дни. К 21 июля дневная температура опустится до +17...+19 градусов, местами пройдут кратковременные дожди.

В Петербурге в ближайшие 3 дня ожидается смена погодных условий. По данным ФГБУ "Северо Западное УГМС", после теплых выходных температура воздуха начнет постепенно снижаться, а в начале новой недели в город вновь придут кратковременные дожди.

В воскресенье, 19 июля, прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью осадки не ожидаются, а днем местами возможен кратковременный дождь. Температура воздуха составит +17...+19 градусов ночью и +23...+25 градусов днем. Ожидается умеренный южный и юго западный ветер.

В понедельник, 20 июля, осадков не прогнозируется. Ночью столбики термометров опустятся до +13...+15 градусов, днем воздух прогреется до +19...+21 градуса. Ветер сменит направление на северное и северо восточное.

Во вторник, 21 июля, в городе вновь вероятны кратковременные дожди. Ночью температура составит +10...+12 градусов, днем ожидается +17...+19 градусов. Будет дуть северо восточный и восточный ветер, а атмосферное давление начнет снижаться.

Ранее мы сообщили о том, что во вторник в Петербурге ожидается сухая и прохладная погода.

Фото: Unsplash (Anik Deb Nath)